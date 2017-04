Une plate-forme d’encadrement de la femme rencontre vendredi  des filles mères de Kinshasa

Kinshasa, 11 avril 2017(ACP).- La plate forme d’encadrement de la femme « Business Systemage Stratégie » organisera vendredi prochain à Kinshasa une rencontre avec les filles-mères de quelques communes de la capitale pour connaitre leurs préoccupations, en vue d’une réinsertion économique, a annoncé mardi à Kinshasa, son administrateur des sociétés, consultant en leadership, Paul Martin Mutanda, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Ces filles-mère des communes de Kimbanseke, de Kisenso et du quartier Camp Luka, dans la commune de Ngaliema, seront accompagnées de leurs points focaux et de l’initiatrice de ce projet pour qu’ensemble ils puissent déceler les difficultés qu’éprouvent ces dernières et trouver des pistes de solutions en vue de leur épanouissement dans la société, a dit M. Mutanda.

Cette plate forme vise à contribuer à la réduction de la pauvreté, à promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et la classe moyenne, à créer les emplois adéquats aux besoins, à favoriser la production locale, à aider les Congolais à travailler en équipe, à orienter le marché et la vision en RDC.

Elle a entre autres objectifs d’aider les Congolais, particulièrement les filles-mères, à retrouver leur place au sein de la société, à travers leur autonomisation, en vue d’augmenter leur pouvoir d’achat et de devenir des opératrices économique, a fait savoir le consultant en leadership. ACP/FNG/Wet