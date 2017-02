Une pluie diluvienne fait quatre morts à Kinshasa

Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).- La pluie diluvienne qui s’est battue mardi dans la ville de Kinshasa a causé la mort de quatre personnes dans la commune de Barumbu et blessé grièvement une femme qui est prise en charge par l’hôtel de ville.

Le gouverneur de la ville André Kimbuta Yango l’a fait savoir mercredi à l’issue d’un conseil extraordinaire de l’exécutif urbain élargi aux bourgmestres, précisant que ce bilan était encore partiel. Selon le gouverneur, outre ces dégâts humains, la ville a enregistré aussi d’importants dégâts matériels.

Pour l’instant, a indiqué M. Kimbuta, les actions à mener consistent en l’inhumation des morts et en l’assistance aux familles des victimes. Le gouvernement provincial a également procédé au curage des rivières et à la réhabilitation des écoles et formations médicales endommagés par cette pluie, ainsi que de quelques chaussées de la capitale notamment Pelende, Kulumba et BKTF dans la commune de Masina ainsi qu’une partie de la nationale n°1 dans la commune de N’sele.

La ville va aussi procéder à la lutte anti érosive et à l’identification des personnes ayant construit sur des collecteurs, avant de passer à la démolition de toutes les constructions anarchiques obstruant l’écoulement normale des eaux des pluies, a décidé l’Hôtelo de ville de Kinshasa. Des sites à haut risque menacés par les pluies seront aussi identifiés, a indiqué le gouverneur, qui a invité la population à cesser de jeter des déchets dans des rivières. ACP/Fng/Zng/May