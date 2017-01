Plus ou moins 1000 m de conducteurs en cuivre volés sur la ligne Lubumbashi-Kipushi

Lubumbashi, 20 Janv. 2017 (ACP).- Plus ou moins mille mètres de conducteurs en cuivre ont été volés, la nuit de jeudi à vendredi par des hommes armés non autrement identifiés au niveau du village Wantanshi sur la ligne haute tension Lubumbashi-Kipushi, a constaté l’ACP.

Selon les habitants dudit village, ils n’ont pas pu empêcher à ces malfrats de sectionner les câbles électriques de la Société Nationale d’électricité, (SNEL) par peur d’être tué par balles.

Le chef de division de poste et ligne SNEL, M. Emmanuel Mukobesha a décrié ce comportement incivique qui, non seulement va priver la population de la cité frontalière de Kipushi de l’énergie électrique, mais va aussi paralyser les activités à la mine de Kipushi, gêné le fonctionnement des services de l’hôpital général et d’autres activités commerciales de cette cité.ACP/Kayu/Wet