Plus de 100 femmes alphabétisées en 2016 à Kinshasa

Kinshasa, 09 Fév. 2017 (ACP).- Plus de 100 femmes vulnérables des communes périphériques de Kinshasa ont suivi au cours de l’année 2016 des formations, en coupe et couture et en art culinaire ainsi que des cours d’alphabétisation, grâce à l’ONG «Heureuse vie», a indiqué jeudi à Kinshasa sa coordonnatrice, Robine Kengidila Ngoma, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mme Kengidila Ngoma, qui a dressé le bilan des activités de l’année dernière, a dit que ces formations d’une durée de cinq à six mois ont été réalisées sur fonds propres dans les communes de Maluku et de la N’Sele. Elle a noté que les bénéficiaires ont eu plusieurs opportunités dont celles de préparer des beignets, des gâteaux et des boulettes qu’elles ont mis en vente au cours de l’apprentissage.

En réponse à une question sur le nombre limité de femmes formées, Mme Kengidila Ngoma a dit que sa structure a les capacités de faire plus mais elle manque des moyens matériels et financiers.Elle a lancé un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide à cette structure afin de leur permettre de former plus de femmes dans le but de réduire la pauvreté dans le pays.

L’un des objectifs poursuivis par «Heureuse vie», est l’autonomisation des femmes vulnérables par l’alphabétisation et l’apprentissage d’un métier en vue de les rendre utiles dans la société. ACP/Fng/Kayu/JGD