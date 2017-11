Plus de 1000 candidats à la bourse nationale de solidarité par l’excellence

Kinshasa, 3 nov. 2017 (ACP).-Le président des conférences des chefs d’établissement de l’Enseignement supérieur et universitaire ‘’ESU’’, Pr. Daniel Ngoma Ya Nzuzi, a lancé à Kinshasa, au nom du ministre de l’ESU, un test d’admission à la bourse de solidarité par l’excellence auquel participent plus de 1.000 candidats.

Initiative du ministre Steve Mbikayi, cette bourse consiste à permettre aux gagnants de bénéficier d’une bourse d’étude durant leur formation académique. Elle est destinée aux enfants des familles modestes et orphelins en vue de les aider à poursuivre leurs études à l’instar de tous les autres enfants de la RDC et à revaloriser les filières scientifiques et technologiques aujourd’hui vides, faute de candidats.

Ce concours qui se clôture ce samedi, vise aussi à promouvoir la méritocratie dans la formation de la jeunesse congolaise, souligne-t-on dans les milieux proches du ministère de l’ESU. ACP/Mat/Kgd