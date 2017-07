Plus de 120 indicateurs sur la situation des femmes et enfants ciblés dans l’enquête MICS/RDC 2017

Kinshasa, 12 Juillet 2017 (ACP).- Plus de 120 indicateurs sur la situation des femmes et enfants dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection, de l’eau, de l’assainissement et autres sont ciblés dans l’enquête MICS –RDC 2017, a indiqué mercredi, M. Fréderic Unterreiner, chef politique et évaluation au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

M. Unterreiner, qui s’exprimait à l’ouverture de l’atelier de formation des enquêteurs et superviseurs de cette enquête, a souligné l’importance de l’étude initialement développée dans les années 1990, pour pouvoir collecter les données sur la situation de la femme et des enfants par rapport aux objectifs internationaux et nationaux.

« La version actuelle que nous allons lancer s’inscrit dans la vision de l’Objectif de Développement Durable (ODD) approuvé au niveau mondial en 2015 et auquel la RDC s’est engagée à mettre en œuvre d’ici 2030 », a-t-il dit.

L’utilité de cette enquête appuyée par des consultants nationaux et internationaux, l’USAID et l’UNICEF est que ce document est reconnu au niveau mondial et utilisé aux niveaux international et national par les ministères et la société civile, car il s’agit de développer des politiques nationales, a ajouté M. Unterreiner.

Il a souligné la nécessite d’avoir des équipes formées avec compétences multiples et complémentaires, insistant sur la qualité de la formation, le niveau des connaissances acquises et la participation assidue des participants à cet atelier.

M. Unterreiner, qui a rappelé que des enquêtes similaires ont été réalisées en 1995, en 2001 et en 2010, a précisé que celle de 2017 est rendue possible, grâce à la collaboration de l’Institut National des Statistiques (INS). ACP/FNG/BSG/Wet/KJI