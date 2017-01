Plus de 2.500 victimes de résidus explosifs en RDC

Kinshasa, 19 janv. 2017 (ACP) Plus de 2.500 victimes de résidus explosifs de guerre (REG), dont les mines et les armes sous-munitions à l’échelle nationale ont été relevées à ce jour en RDC, indique le Service de lutte anti-mines des Nations Unies (UNMAS).

Plus de 9 millions de mètres carrés de surfaces sur le territoire national ont été dépollués et déminés, selon la même source. Dans ce même cadre, 3574 mines antipersonnel et 196 mines antichars ont été identifiées et détruites, alors que plus de 600 armes ont été détruites en appui au service de Désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation (DDRRR), à la suite de nombreux conflits que le pays a connus. Plus de 12 soldats ont été formés au déminage.

Pour sensibiliser l’opinion au danger de ces engins explosifs, David Dube, un artiste musicien ambassadeur de la lutte anti-mines des Nations Unies, originaire du Nord-Kivu, a lancé dernièrement son nouvel album préconisant la réduction de la violence armée, intitulé « Sois le premier à remettre ton arme », rappelle-t-on. ACP/Kayu/Kgd