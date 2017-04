Plus de 200 enfants incapables de reprendre le chemin de l’école à Kananga

Kananga, 22 avril 2017 (ACP).- Plus de 200 enfants en déplacement ne savent plus reprendre le chemin de l’école comme par le passé dans la ville de Kananga, au Kasaï Central, révèle une enquête récente menée par l’antenne provinciale de la Coalition nationale de l’éducation pour tous (CONEPT) dans les communes de Nganza et Ndesha.

Selon M. Rémy Sazumba, coordinateur provincial de cette structure, les parents de ces élèves sont condamnés en outre à payer les frais scolaires en dépit de cette situation consécutive à l’activisme du mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu.

Il a annoncé l’organisation des activités de plaidoyer auprès de l’autorité publique pour l’effectivité de la gratuité de l’enseignement de base conformément à la Constitution de la RD Congo. ACP/Zng/May