Plus de 200 morts dans une coulée de boue en Colombie

Kinshasa, 02 Avril 2017 (ACP).- De fortes pluies affectant la région andine, dont aussi le Pérou et l’Équateur, ont causé dimanche plus de 200 morts, des centaines de disparus et de blessés, en Colombie quia décrété un deuil en mémoire des victimes de cette tragédie, ont rapporté des médias occidentaux.

La Croix-Rouge a répertorié 206 morts, 202 blessés et 220 disparus, après cette catastrophe qui a ravagé tard vendredi soir la ville de Mocoa, chef-lieu du Putumayo, dans le sud du pays, et dont le bilan pourrait encore s’alourdir.

« Nos coeurs sont avec les familles des victimes et les personnes affectées par cette tragédie », a tweeté le président Juan Manuel Santos, qui a pris sur place la direction des secours et déclaré l’état de « calamité publique » pour les « accélérer« .

Les images de cette ville de 40.000 habitants, privée d’électricité et d’eau courante, sont impressionnantes: rues envahies de boue et de rochers, militaires portant des enfants dans les décombres, habitants en larmes, voitures écrasées et déchets partout.

« Malheureusement, les chiffres les plus récents (…) sont: 193 morts et 202 blessés », a ajouté M. Santos. Un responsable de la Croix-Rouge a précisé à l’AFP qu’il se référait aux victimes identifiées de cette coulée de boue provoquée par des crues, qui a dévalé sur Mocoa vers 23H30 vendredi (04H30 GMT samedi).

Du jamais vu dans l’histoire de la région

« On pouvait entendre le bruit que faisait la rivière et c’est pour ça que ma famille est sortie, parce qu’on a su que l’avalanche arrivait« , a décrit Harvey Gomez à un photographe. Alors que la nuit tombait, ce fonctionnaire de 38 ans tentait de récupérer le peu qui pouvait être sauvé dans sa maison dévastée.

Parlant d’une catastrophe de « grande dimension », le directeur du service de secours de la Croix-Rouge, César Urueña, a précisé que 300 familles étaient affectées, 17 quartiers gravement endommagés et 25 bâtiments d’habitation détruits.

De nombreux rescapés ont raconté à M. Santos qu’ils s’étaient juchés sur les toits parce que l’eau leur arrivait jusqu’au cou. Lina Marcela Morales cherchait samedi cinq de ses proches qui « dormaient et n’ont pas eu le temps de sortir de leur maison, déjà inondée« , selon son récit diffusé par la présidence.

« Il y a beaucoup de gens dans les rues, beaucoup de sinistrés, de nombreuses maisons détruites », a déclaré par téléphone à l’AFP Hernando Rodriguez, un habitant de 69 ans.

Selon l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe (UNGRD), plus de sept tonnes de matériel médical et d’approvisionnement en eau et en électricité ont été expédiées à Mocoa.

La France, l’Union européenne, l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil, l’Equateur et le Venezuela, parmi d’autres, ont exprimé leur solidarité.

Le « changement climatique génère des dynamiques et nous en voyons les graves résultats en termes d’intensité, de fréquence et de magnitude (…) comme à Mocoa », a déploré le chef de la délégation de l’ONU en Colombie, Martin Santiago. ACP/Zng/May