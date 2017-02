Plus de 250 survivantes des violences sexuelles accompagnées par le CONAFED à Kinshasa

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Le Comité National Femme et développement (CONAFED) a accompagné plus de 250 survivantes des violences sexuelles à Kinshasa, dans le cadre du Projet de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille (PLUVIF) arrivé à terme après 10 ans d’exécution, indique un document de cette structure reçu lundi à l’ACP.

Selon la source, cette ONG a accompagné 100 victimes dans la prise en charge médicale à l’hôpital Saint Joseph de Limete, 120 autres ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale avec la Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des droits des enfants et élèves (LIZADEEL), 12 ont été prises en charge juridique avec l’ONG «Femme Chrétienne pour le Démocratie et le Développement» (FCDD) dont 4 jugements rendus.

Par ailleurs, 15 victimes ont été formées en entreprenariat et ont reçu des kits pour se mettre à l’ouvrage. Ce bilan, indique la source, a été présenté au cours d’une rencontre des membres de la Concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs (COCAFEM/GL) organisée mi-février dans la commune de Kisenso, zone de son intervention.

La Secrétaire Permanente du CONAFED, Jeanne Nzuzi, qui a relevé les actions menées par sa structure, a précisé que, c’est en 2010 que les collectifs avaient mis en place ce projet exécuté avec l’appui financier de l’Agence canadienne de coopération internationale (CECI).

Cette journée de clôture visait plusieurs objectifs notamment de mobiliser les autorités locales et la communauté sur les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et leurs conséquences, de partager les actions menées par la COCAFEM/GL et sa contribution dans la lutte contre les VSBG, à travers le Projet PLUVIF, par la mise en place d’un mécanisme communautaire d’alerte et d’action dans cette lutte, à travers les Animateurs d’accompagnement psycho-social (APS) et de valoriser les actions des leaders engagés.

Avancées remarquables du gouvernement dans la lutte contre les VSGB

Le gouvernement congolais a réalisé des avancées en matière de violences faites à la femme et s’y est impliqué en accordant une importance capitale à la protection des droits des femmes, a fait remarquer la représentante du ministère du Genre, Famille et Enfant, Cécile Tshibanda Lepira. «Les efforts doivent être poursuivis pour éradiquer ce fléau», a-t-elle dit, félicitant les leaders qui se sont investis dans l’accompagnement des victimes. Elle a exhorté toutes les parties prenantes à continuer la lutte contre les VSBG, bien que le projet touche à sa fin.

Quant au bourgmestre de la commune de Kisenso, Jacques Bile, il a condamné toute forme de violence à l’égard de la femme. «La violence sexuelle réduit la capacité de la femme au développement. Nous avons un problème réel de violence sexuelle à Kisenso et avons besoin de toutes les forces vives pour la combattre», a-t-il indiqué. ACP/FNG/Kayu/JGD