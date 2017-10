Plus de 3.000 cas suspects de choléra enregistrés dans la province de Haut-Lomami

Kinshasa ,04 oct. 2017 (ACP).- Plus de trois mille (3.000) cas suspects de choléra causant plus de 60 morts ont été enregistrés du 1er janvier au 24 septembre derniers, dans la province de Haut-Lomami, indique la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) dans son communiqué de presse hebdomadaire parvenu mercredi à l’ACP.

Selon la source, ces chiffres sont de loin supérieurs à ceux de toute l’année 2016 au cours de laquelle, le Haut-Lomami avait environ trois mille cinq cent treize (3 513) cas suspects de choléra dont soixante-dix-huit (78) décès.

La forte létalité de l’année 2017 est influencée entre autres par le faible approvisionnement en eau potable, la survenue du choléra dans la zone de Mulongo dont la dernière épidémie remonte à l’année 2002 avec l’expansion de la maladie vers les aires de santé fluviale d’accès difficile et les faibles capacités techniques des prestataires sanitaires.

Les mouvements des personnes en provenance de Tanganyika laissent craindre une expansion de la maladie, car à l’instar de la province, la zone de santé de Malemba a aussi connu une augmentation des cas ces dernières semaines et actuellement aucun humanitaire ne vient en appui à la zone de santé de Malemba, rapporte la source.

Par ailleurs au Sud- Kivu, 13 des 34 zones de santé que compte la province enregistrent des cas de choléra et une réponse multiforme est en place avec des points de chloration et la prise en charge des personnes malades dans les centres de traitement de cholera par différents prestataires.

Parmi les défis qui entravent le travail des acteurs humanitaires et gouvernementaux, il y a l’amélioration de l’approvisionnent en eau, le renforcement des actions de sensibilisation de la population et des écoles, et dans la ville de Bukavu, une dizaine d’écoles sont confrontées à des cas de choléra, note cette mission des Nations-unies. ACP/BSG/Wet