Plus de 40 personnes en difficultés  pris en charge par   le Centre congolais de l’enfant et de la famille

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Le Centre congolais de l’enfant et de la famille (C.C.E.F.) prend actuellement en charge quarante-sept (47) personnes en situation difficile qui s’attèle à l’apprentissage d’un certain nombre de métiers notamment la coupe et couture et la menuiserie, a indiqué vendredi à l’ACP, son chargé de Relations publiques, Prospère Muzinga.

Selon M. Muzinga, cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la déperdition scolaire, vise aussi à faire une promotion des droits de l’enfant pour le mettre à l’abri de l’oisiveté, du chômage et du désœuvrement des jeunes au sein de la société congolaise.

Cela, a-t-il ajouté, est aussi une tentative de réponse à une série de préoccupations formulées par des experts dans les différentes rencontres nationales et internationales de la décennie 80, au cours desquelles un constat amer a été fait sur la situation de l’enfant en Afrique, en général, et en RDC, en particulier.

Fondé en 1986 et basé à Kinshasa, le CCEF projette de créer un nouveau centre pour la réinsertion et la formation en médiation et en psychothérapie des enfants en rupture avec la loi (Kuluna).ACP/FNG/Kgd