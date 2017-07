Plus de 400 enfants vulnérables en besoin de scolarisation recensés  dans la commune de Bandalungwa

Kinshasa, 31 juillet 2017 (ACP).– «L’Association de formation, d’encadrement et de reclassement (réinsertion) des jeunes désœuvrés (AFEREJE), une ONG locale, a appelé à la scolarisation de plus de 400 enfants orphelins et vulnérables (OEV), recensé au cours de l’année 2017, au quartier Bisengo, dans la commune de Bandalungwa, a annoncé lundi son président, Jean-Louis Akpokete Zico, au cours d’un entretien lundi avec l’ACP ».

Mr. Zico, qui a lancé l’appel aux gouvernements national et provincial, a précisé que ces OEV se recrutent en majeure partie au camp LT colonel Kokolo et au Complexe sportif de Bandalungwa et de Kintambo (Cosbaki) où vivent des filles mères, elles mêmes vulnérables vivant dans de mauvaises conditions.

Il a rappelé que sa structure a inscrit 319 OEV dans différentes écoles officielles de la municipalité au cours de l’année scolaire 2016-2017 et est parvenue à faire passer 243 élèves dans les classes supérieures avec 47 cas d’abandon enregistrés.

Le président de cette ONG a indiqué la mission première de sa structure est l’encadrement des jeunes dans le domaine professionnel. Cependant, il reçoit des OEV en âge de scolarité dépourvus de moyens alors que l’apprentissage d’un métier est conditionné par un minimum d’instruction et d’éducation.

« Faute d’encadrement, ces OEV peuvent devenir une bombe à retardement, des activistes du banditisme urbain, et une proie facile à la solde des inciviques de tous bords », a dit M. M. Zico, ajoutant que son organisation travaille avec des moyens de bord, en dehors de l’accompagnement administratif de la division urbaine des Affaires sociales et du service social de la commune de Bandalungwa.

Le président de l’AFEREJE a enfin lancé un appel aux autres structures nationales et internationales ayant la jeunesse et l’éducation dans leur champ d’action de s’associer à leurs œuvres sociales. ACP/Kayu/May