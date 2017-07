Plus de 5 millions d’Euros d’aide humanitaire d’urgence aux populations en  conflit  au Kasaï

Kinshasa, 12 juillet 2017 (ACP).- La commission européenne a octroyé une nouvelle enveloppe de 5 millions d’euros en terme d’aide humanitaire d’urgence aux populations affectées par les conflits dans les provinces du Kasaï, indique un document du Bureau de la coordination des affaires humanitaires parvenu mercredi à l’ACP.

Selon le document, ce financement contribuera, notamment à répondre aux besoins prioritaires des déplacés en matière de protection et à leur fournir une assistance vitale en eau, en l’hygiène et en l’assainissement, en abris, à accès aux soins et en nourritures. Ces Fonds devront également permettre de renforcer les capacités logistiques des partenaires humanitaires.

Selon les estimations, quelques deux cent mille personnes (200.000) devraient bénéficier les interventions financées par l’UE. Cette nouvelle allocation vient dans la foulée d’une mission d’ECHO et du département pour le développement international. Du Royaume Uni (DFID) deux des partenaires financiers de l’action humanitaire effectuent actuellement une mission d’évaluation à Tshikapa et à Kananga, en vue de s’imprégner des actions en cours des besoins.

L’enveloppe (urgence) du Fonds humanitaire RDC d’un montant de 2 millions de dollars américains ayant été approuvée le 22 juin dernier par le coordonateur humanitaire pour une assistance en protection et en éducation dans la région des Kasaï, a été suspendue, ajoutant que le financement de l’appel Eclair d’un montant évalué à 64, 5millions de dollars américains pour l’assistance humanitaire dans les régions des Kasaï s’élève actuellement à 11%, a-t-on rappelé. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI