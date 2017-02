Plus de 6 millions USD pour la sécurité alimentaire dans le Tanganyika

Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).- Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a conduit une mission humanitaire dans les territoires de Manono dans la province du Tanganyika, de Mitwaba et Pweto dans le Haut-Katanga pour évaluer les besoins des déplacées et coordonner la réponse humanitaires entre les deux provinces nécessitant un besoin de 6 millions USD, a indiqué mercredi, le porte-parole de l’équipe-pays, Florence Marshal.

Elle a précisé que la situation reste très préoccupante où plus de 530.000 personnes déplacées internes ont été enregistrées depuis 2015, dont près de 70% depuis le mois de juillet dernier, ajoutant que plus de la moitié des déplacés se trouvent dans des familles d’accueil tandis que certains logent dans des écoles et autres établissement publics. L’agriculture est un des secteurs les plus touchés par les violences du fait du manque d’accès aux champs.

Au moins 6 millions USD sont requis pour assurer d’ici fin avril 2017, l’assistance en vivres à plus de 280.000 personnes affectées par des conflits intercommunautaires dans les territoires de Kabalo, Kalemie, Manono, Moba et Nyunzu. Par ailleurs, les acteurs humanitaires sont à pied- d’œuvre à l’image des ONG ACTED et Première urgence international qui sont présents dans les territoires de Manono et Kiambi.

De nouvelles organisations, telles que l’ONG OXFAM financée par le Royaume-Uni, viennent appuyer la réponse aux besoins humanitaires des déplacées. Des bailleurs de fonds comme le Fonds humanitaire RDC et ECHO, branche humanitaire de l’Union européenne, ont également contribué à l’effort d’assistance aux victimes, d’autres acteurs tels AVSI et IRC sont également actifs dans les domaines de la santé dans la ville de Kalemie, a dit le porte-parole. ACP/Fng/May