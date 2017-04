Plus de trois milliards deux cent millions de Francs congolais de recettes ordonnancées et recouvrées de 2012 à 2016 par la DGRAD/Butembo.

Butembo, 01er avril 2017 (ACP).- La Direction générale des recettes administratives et domaniales de participation, DGRAD-Ressort de Butembo, a rendu public dernièrement le rapport quinquennal qui se chiffre à plus de trois milliards deux cent millions de francs congolais de recettes ordonnancées et recouvrées depuis 2012 à 2016. C’était au cours d’une séance de travail tenue dans la salle des réunions de la mairie de Butembo par le chef de ressort, Mafuluko Ngashani Jean Eli à l’intention des chefs de services d’assiettes.

L’intervenant, qui exploitait le tableau synoptique de toutes les recettes générées, a indiqué qu’au total trois milliards deux cent vingt millions huit cent quatre vingt-dix-sept un virgule quarante et un (3.220.897.041,41 FC) francs congolais ont été recouvrés sur trois milliards cinq-cent-soixante millions six cents vingt sept mille cinq cent-quatre-vingt-dix-neuf virgule quarante-huit (3.567.627.599,48) francs congolais ordonnancés, soit un déficit de 346. 730.558,07 FC, trois cent-quarante million sept cent-trente mille cinq cent-+cinquante huit virgule zéro 7 francs congolais.

Selon le chef de ressort, l’insécurité qui a caractérisé la contrée a fait que plusieurs notes de perceptions restent en souffrance jusqu’à ce jour.Il est noté que durant ce quinquennal, plusieurs services ont brillé une insolvabilité criante, notamment le parquet militaire qui, sur 2.140.000,00 FC ordonnancés recouvrés, zéro (0) franc congolais, ainsi que les corps judicaires et autres services qui ont connu des déficits.

Cependant, Mafuluko Ngashani s’est félicité pour la performance en l’an 2016 où les services ont mobilisé les recettes pour le compte du trésor public. Il a ainsi appelé les Chefs de services de mobiliser davantage les recettes pour cet exercice en cours. L’autorité urbaine a remercié les services qui ont excellé dans la perception des recettes et a demandé aux autres de fournir un effort pour faire autant. ACP/ZNG/Kgd