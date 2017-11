Plus de10% d’enseignants non payés à Kinshasa, relève une enquête de la CNDH

Kinshasa, 02 Nov. 2017 (ACP).- Quatre mille neuf cent cinquante (4950) enseignants soit 10,31% sur un total de 48.009 (quarante-huit mille neuf) de trois provinces éducationnelles de Kinshasa ne sont pas payés, relève un rapport de l’enquête menée par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) sur les droits économiques et sociaux publié jeudi dans la capitale congolaise.

Selon la source, il s’agit notamment des agents régulièrement engagés communément appelés NP (Non payés) et de nouvelles unités (NU). Cette enquête menée du 16 septembre au 14 octobre dernier a porté sur le droit au salaire principalement dans le secteur de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que dans celui de la formation professionnelle, des métiers et de l’artisanat, suite aux moratoires de 2014 et de 2017 du gouvernement relatifs au non-paiement des personnes concernées.

Il a été relevé des abus tels que la présence des fictifs, l’absence de bulletin de paie, l’omission des agents sur les listes de paie et le détournement de salaires.

La CNDH préoccupée par les plaintes au sujet de la rémunération des enseignants

Le président de la CNDH, Mwamba Mushikonke Mwamus, s’est dit préoccupé par les plaintes de la communauté faites autour de la rémunération des enseignants en RDC, en général et ceux de la ville de Kinshasa, en particulier.

Cette enquête, a dit Me Mwamba, est venue à point nommé pour répondre à toutes ces inquiétudes. «Il n’est pas normal que l’Etat engage des enseignants pour ne pas les payer sous divers prétextes», a-t-il regretté, rappelant aux ambassades œuvrant en faveur des droits humains d’emboiter le pas à celle de la France, en RDC qui ne cesse d’accompagner cette institution d’appui à la démocratie dans sa lourde tâche.

Recommandations d’améliorer les conditions de vie des enseignants

Face à cette situation, la CNDH recommande au Parlement et au gouvernement congolais de faire tout ce qui est dans leurs attributions pour améliorer les conditions de vie des agents des services publics dont les enseignants.

Aux cours et tribunaux, elle a demandé des enquêtes et des poursuites judiciaires à l’endroit de tous les détourneurs des salaires des enseignants en particulier et de tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, en général. ACP/Kayu/JGD