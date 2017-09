Plusieurs cas de la malnutrition observés dans le territoire de Punia

Kindu 04 Sept. 2017(ACP).- Une enquête initiée par le Projet Accès au Soins de Santé Primaire (ASSP) révèle plusieurs cas de malnutrition aigüe chez les enfants dans les zones de santé de Punia et d’Obokote, territoire de Punia, apprend-on de l’Hopital Général de Référence de Punia chef-lieu de cette entité administrative.

Selon la source, des paramètres anthropométriques, indiquent que plusieurs enfants dont l’âge varie entre 1 et 10 ans souffrent de la malnutrition du type marasmique et kwashiorkor et ils présentent des œdèmes au niveau des membres inférieurs et supérieurs, la décoloration des cheveux et autre amaigrissement.

Les données de la dite enquête attribuent cette malnutrition infantile à l’absence manifeste des produits vivriers de base notant que la population active est plus attaché à l’exploitation minière qu’aux activités agricoles. ACP/YWM/Kayu/KGD