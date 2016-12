Plusieurs morts lors d’une pluie torrentielle à Boma  

Boma, 28 Déc. 2016 (ACP).- La pluie torrentielle qui s’est abattue, dans la nuit de lundi à mardi à Boma, a causé la mort par noyade d’une cinquantaine de personnes et près d’un millier de maisons détruites à la suite de l’inondation des rivières Kalamu, Sindi et Mbangu, selon un bilan provisoire livré par une source officielle.

La morgue de l’hôpital général de référence de Boma a dit avoir enregistré, mardi, plus d’une vingtaine de morts suite à cette pluie.

En outre, plusieurs services publics installés sur les avenues Kasa-Vubu et Lumumba, le long de la rivière Kalamu, ont été touchés, notamment le bureau urbain de l’Agence congolaise de presse (ACP/Boma) et le bureau urbain du Budget et des Finances qui ont vu leurs documents et matériels de travail embourbés pour les uns et emportés par les eaux pour les autres.

Le pont Joseph Kabila Kabange nouvellement construit a reçu un coup fatal par les eaux de la rivière Kalamu, avec une excavation dangereuse de son culé gauche, et des grands travaux devront être envisagés afin d’éviter son effondrement.

L’avenue Kasa Vubu au centre ville a aussi connu des érosions sévères suite à cette forte pluie.

Le gouvernement provincial et l’Assemblée provinciale au chevet de la population de Boma

Le gouverneur de la province du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu, le président de l’assemblée provinciale, Léonard Nsimba Nzungila, la ministre provinciale de la santé, Thérèse Mambu Nyangi, et le ministre provincial des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR), Florian Masaki Nzembele, sont arrivés à Boma pour s’approprier de la situation et trouver des solutions, notamment en rapport avec l’inhumation urgente des corps.

Lors d’une réunion présidée le même mardi dans la salle de réunions de la mairie de Boma, le gouverneur Jacques Mbadu Nsitu s’est insurgé contre la population qui continue de construire le long de la rivière Kalamu pourtant réputée dangereuse.

Des mesures d’urgence ont été arrêtées au terme de cette réunion qui a connu la présence d’un représentant de l’Unicef, notamment l’inhumation urgente des corps, l’assainissement de la ville et la préparation d’un site d’hébergement pour les sinistrés.

Après cette réunion, le gouverneur de province et le président de l’Assemblée provinciale ont visité les différents sites sinistrés à travers la ville. ACP/Zng/May