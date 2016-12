Plusieurs personnes victimes d’une vaste escroquerie à Kananga

Kananga, 28 Déc. 2016 (ACP).- Un incivique agissant sous le couvert du nom d’emprunt de Me Maisha Alfred, responsable supposé de l’antenne provinciale de l’ASBL « Action internationale de lutte contre la pauvreté » (ACP/Inter) s’est enfui dimanche à Kananga, au Kasaï central, après avoir escroqué de nombreux demandeurs d’emploi et autres éleveurs, a appris, lundi, l’ACP de sources concordantes.

La disparition de la circulation de ce faux avocat a été constatée seulement à quelques heures de l’ouverture et de l’installation officielle de cette structure.

L’intéressé a emporté dans sa fuite les frais lui versés pour le dépôt des dossiers des candidatures de 1.895 personnes à raison de 10 dollars US chacune en plus d’autres montant pour bénéficier des chèvres de race améliorée pour 15 dollars US par individu.

Personne ne s’est doté de sa supercherie d’autant que le malfrat était porteur d’un ordre de mission préalablement avisé par les services provinciaux de la place victimes de leur bonne foi.

145 personnes à raison de 29 par commune ont été recrutées sur les 195 présélectionnées sur 1.895 candidats, rappelle-t-on.

Les milieux proches du barreau de Kananga et de l’ONG (organisation non gouvernementale) dénommée ACAJ (Association congolaise pour l’accès à la justice) ont dénié, à tour de rôle, après vérification, la qualité d’avocat que s’est attribuée ce malfrat.

Ils ont demandé l’autorité publique compétente à entamer des actions contre cet incivique qui a roulé dans la famine de nombreuses personnes. ACP/Zng/May