La PNC préoccupée par la sécurisation des maisons carcérales.

Goma, 20 Nov.2017(ACP).- L’Inspecteur général adjoint en charge du contrôle, audit, enquête et évaluation de la Police nationale congolaise, Général Juvénal Bideko, à la tête d’une forte délégation constituée d’agents du ministère de la Justice et des partenaires technique dont la Monusco, séjourne à Goma pour évaluer les performances des directeurs, agents et policiers formés dans le cadre de la sécurité des prisons.

Abordé au sortir des entretiens, ce lundi 20 novembre, avec le vice-gouverneur, Feller Lutayichirwa, cet Officier a salué l’implication personnelle de l’Autorité provinciale pour les pistes de solutions qu’il promet intégrer dans son plan d’action pour la sécurisation totale des prisons.

A une question sur l’alimentation des détenus, l’Inspecteur général adjoint Juvénal Bideko a indiqué être en train d’enquêter et évaluer sur la question tout en rassurant que des efforts sont en train d’être fournis par les Autorités tant au niveau national que provincial pour remédier à cette épineuse question. ACP/Fng/Yhm/May