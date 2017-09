Le PNMLS/Kongo Central implique l’EPSP dans la lutte contre le Vih chez les jeunes écoliers

Matadi, 29 Sept. 2017 (ACP).- Le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS) du Kongo Central a impliqué, dans sa nouvelle stratégie « all in » (tous ensemble), l’enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) dans la lutte contre le Vih/sida chez les jeunes scolarisés, a indiqué vendredi à l’ACP le secrétaire exécutif provincial du PNMLS/Kongo Central, Isidore Mabiala.

Ce dernier a fait savoir que cette implication a commencé par la formation, pendant les grandes vacances, de 90 élèves paires éducateurs de 10 à 19 ans qui, à leur tour, auront à former et à sensibiliser leurs collègues, soulignant que c’est dans ce milieu et cette tranche d’âge que le taux de prévalence au Vih/sida est élevé à cause de l’ignorance.

Selon M. Isidore Mabiala, cette lutte va s’étendre jusqu’aux frontières du Kongo Central où il y a une forte attraction de la jeunesse qui s’emploie au commerce. ACP/Fng/Mat/May