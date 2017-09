Le PNUD déplore la faible institutionnalisation de la fonction de suivi-évaluation au sein de l’administration publique de la RDC

Kinshasa, 25 Sept 2017 (ACP).- Le Représentant du Directeur Pays du PNUD en RDC, Etienne Desouza a déploré lundi à Kinshasa, la faible institutionnalisation de la fonction de suivi-évaluation des projets et programmes au sein de l’administration publique en vue d’orienter l’action des politiques publiques vers la gestion axée sur les résultats en vue de déboucher sur un changement transformationnel en matière de développement durable.

Il a fait cette déclaration l’ouverture de l’atelier de formation de renforcement des capacités des cadres des administrations des ministères publics clés et principaux partenaires d’exécution sur la Gestion axée sur les résultats (GAR) et le Suivi Evaluation des programmes et projets de développement.

Selon lui, la Gestion Axée sur les Résultats est l’instrument par excellence qui permet d’apprécier le changement dans le mode de fonctionnement des organisations en mettant l’accent sur la performance et la réalisation des résultats. Il a précisé que le renforcement des capacités des cadres des ministères centraux et des provinces sur la gestion axée sur les résultats et le suivi-évaluation s’inscrit dans cette dynamique d’améliorer la gestion et de tendre vers les performances et les résultats dans le pilotage des programmes et projets de développement.

M Etienne Desouza est d’avis que le renforcement des capacité de la partie nationale va permettre à cette dernière d’être suffisamment outillée pour intégrer la pratique de suivi-évaluation des politiques , plans et stratégies de développement dans les ministères sectoriels, pratique qui n’est pas assez courante au sein des structures étatiques.

Il a estimé que la demande en évaluation de la part de l’Etat est faible d’où la nécessité de renforcer les capacités en ressources humaines et financières afin qu’elle soit capable non seulement de gérer efficacement les projets qu’elle exécute déjà à mais aussi de concevoir des projets bancables à soumettre au PNUD et aux autres bailleurs de fonds.

Le Représentant du secrétaire général à la Coopération internationale, le Directeur Pius Timbe qui a ouvert les travaux a salué la mise en œuvre de l’Accord de coopération qui lie la RDC au PNUD (2013-2017) qui a permis à certains projets du PNUD d’être exécutés par la partie nationale dans le cadre du nouveau cycle programmatique en (2018-2022) le sous la modalité d’Exécution Nationale.

La gestion axée sur les résultats et le suivi et évaluation des projets et programmes sont les thèmes qu’il a qualifié d’importance capitale pour améliorer la gouvernance sous toute ses formes et tendre vers des résultats probants dans la mise en œuvre des politiques publiques en RDC, a-t-il insisté.

Il a invité les participants des administrations centrales et des administrations provinciales de bien suivre cette session de formation proposée par le partenaire PNUD pour améliorer le travail dans la planification, la programmation et le suivi-évaluation qui entre dans la cadre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et met l’accent sur les cinq principes fondamentaux : l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, la gestion axée sur les résultats et la responsabilisation mutuelle. ACP/FNG/Kayu/May