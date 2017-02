Le PNUD présente son programme pour la réforme de l’aménagement du territoire en RDC

Kinshasa, 09 Fév. 207 (ACP).- Le PNUD a présenté mercredi à la 3ème Réunion du Comité de pilotage du Fonds national REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forets) à Kinshasa, son programme d’appui à la Réforme de l’Aménagement du territoire en RDC.

Ce programme a pour objectif d’accompagner le ministère de l’Aménagement du territoire dans l’élaboration d’une politique et d’un schéma directeur national ainsi qu’un projet de loi y afférent en la matière.

Mme Priya, directeur Pays du PNUD, qui l’a fait savoir à l’issue de la réunion, a indiqué que son agence apportera un soutien technique au programme en fournissant des experts nationaux et internationaux dans les provinces faisant partie du secrétariat pour soutenir différentes thématiques et les programmes ayant une approche intégrée de soutien visant l’aménagement du territoire.

Les financements pour ce programme, a-t-elle rassuré, sont acquis «car c’était l’objectif de la réunion du Comité de Pilotage. Maintenant avec la mise en œuvre, on compte sur le soutien au niveau national et dans les provinces pour atteindre les résultats car le financement est conditionné sur les performances».

Lorsque l’on reçoit la première tranche, l’objectif global est de soutenir les pays dans ses efforts contre la déforestation et contre la dégradation forestière. La RDC a le privilège d’être un des poumons de la terre et elle mérite d’être soutenue dans ses efforts en matière de gouvernance forestière, a laissé entendre Mme Priya.

A une question de l’ACP sur l’appel de Greenpeace relatif à la suspension du fond CAFI (Initiative pour les forêts d’Afrique centrale) pour non respect du moratoire de 2002 sur l’attribution de nouveaux titres forestiers, le directeur Pays du PNUD a affirmé que cette question avait constitué l’un des points mis sur la table et était débattue à la 3ème Réunion de pilotage du Fonds national REDD+. Selon Mme Priya, le gouvernement a affiché son engagement à répondre à ces informations et pris des engagements lors de la réunion pour soutenir le moratoire.ACP/Fng/Kayu/JGD/FMB