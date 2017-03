Le PNUD recommande à la RDC une politique visant l’accès de toutes les couches aux services sociaux

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Le bureau des Nations Unies pour le développement (PNUD) recommande au gouvernement de la RDC d’envisager une politique de développement humain favorisant l’accès de toutes les couches sociales aux services sociaux de qualité, indique le rapport de cette organisation édition 2016 parvenu mercredi à l ‘ACP.

Selon ce rapport qui fait état de la situation humanitaire en Afrique subsaharienne des deux dernières décennies, le gouvernement de la RDC comme ceux des Etats de cette région, devraient envisager cette politique sur une approche à quatre fronts pour garantir le développement humain en faveur des femmes, des filles, des jeunes, des chômeurs, des populations des zones rurales et des régions touchées par les conflits.

Le PNUD préconise d’abord une réorientation des politiques de développement pour l’accès à la santé à l’éducation, à l’eau et autres, ensuite la suppression des obstacles particuliers à cet développement auprès des certaines populations qui sont notamment les lois et des normes sociales discriminatoires.

En outre, ils devraient planifier des stratégies de développement pour des groupes sociaux marginalisés, plus vulnérables aux crises de santé publique telles que les épidémies et les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques ainsi que finalement la garantie des droits des minorités par une législation anti-discrimination, un système judiciaire équitable et un meilleure accès à l’aide juridique.

Enfin le PNUD recommande l’émergence d’une coopération régionale et mondiale inter Etats subsaharienne pour réduire l’exposition des communautés vulnérables aux changements climatiques, aux conflits et à la volatilité économique.

Moins de 3.10 dollars USD par jour par adulte en Afrique subsaharienne

70 % des adultes actifs de l’Afrique subsaharienne gagnent mois de 3.10 USD, révèlent en outre les résultats de l’étude du PNUD qui renseigne que 60 % de la population subaérienne subit encore des privations d’accès à une vie sociale épanouie et une connaissance fournie.

Car environ un tiers des enfants des moins de cinq ans sont sous-alimentés et en retard de croissance au cotés de plus de 35 % d’adultes sont analphabètes.

De plus l’étude révèle que l’Afrique subsaharienne est actuellement leader mondiale dans le domaine de la banque mobile avec 12% d’adultes qui possèdent ce type de compte, contre 2% à l’échelle globale, renseigne par ailleurs le rapport du PNUD.

Cela signifie que 25% seulement de la population de la région sont abonnés à l’Internet, indique ce rapport qui note également que le manque d’accès à l’internet s’érige davantage comme obstacle à l’éducation, aux moyens d’existence et à la participation politique.

L’étude évoque de ce fait qu’un risque de recul pour les Etats de la région si jamais il y aurait amélioration de l’accès numérique à un grand nombre des habitants de l’Afrique subsaharienne. ACP/ZNG/Wet