Les points forts et faibles de l’Administration fiscale congolaise révélés

Kinshasa, 15 sept 2017 (ACP).- Les participants au forum sur la réforme du système fiscal de la RDC qui s’est tenu du 11 au 14 septembre 2017 à Kinshasa, ont relevé les points forts et faibles de l’Administration fiscale congolaise, en matière de gestion des impôts parmi de nombreuses recommandations faites par les participants au cours de ces assises.

En ce qui concerne les points forts de l’Administration fiscale, les délégués à ce forum ont proposé que, l’immatriculation, la déclaration, le paiement, la communication des contribuables leur soient disponible et accessible

Ils ont demandé en matière de gestion du contentieux fiscal, un dispositif en recours progressif d’examen administratif et judiciaire mis en place et utilisé par les contribuables qui sont en désaccord avec la DGI. Ils ont également proposé à ce que les paiements d’impôts soient effectués par des contribuables auprès des banques commerciales ou institutions financières agréées qui peuvent les transférer au compte du trésor à la banque centrale (BCC).

S’agissant des points faibles de l’administration fiscale, les participants ont déploré le système de gestion des impôts et d’immatriculation des contribuables fragmenté, indiquant qu’il ne garantit l’exhaustivité et l’exactitude des données du registre et partant, ne contribue pas à une administration efficace de l’impôt.

Les initiatives visant à détecter de nouveaux contribuables et à élargir l’assiette fiscale sont encore insuffisantes, ont relevé les participants qui signalent qu’n’existe pas de processus structurés et formalisés pour identifier, évaluer et atténuer les risques institutionnels et l’incivisme fiscal.

Ces derniers ont relevé l’insuffisance de mécanismes incitatifs pour amener les contribuables à procéder aux déclarations volontaires et spontanées et ont demandé la gestion manuelle du stock des arriérés d’impôts, précisant qu’elle présente des risques d’erreur qui rendent le suivi et le contrôle des arriérés difficiles.

Les participants ont proposé le programme de contrôle fiscal qui n’est pas établi sur la base d’un dispositif automatisé d’analyse des risques. Selon eux la DGI ne dispose pas d’un système comptable automatisé qui garantit le contrôle et l’exhaustivité de l’enregistrement des recettes fiscales.

Ils ont proposé la procédure de traitement des demandes de remboursement des crédits de TVA qui n’est pas effectuée au moyen d’un logiciel automatisé d’évaluation des risques du fait que les mécanismes de contrôle externe et interne de l’administration fiscale ne sont pas pleinement opérationnels. ACP/Fng/Ywm/Mat/JGD