La police de Likasi dotée de pièces de rechange pour son charroi automobile

Likasi, 09 mars 207 (ACP).- Un lot des pièces de rechange a été remis vendredi par le gouverneur de province du Haut Katanga, à travers le maire de Likasi, à la Police nationale Congolaise (PNC/Commissariat de Likasi). La remise de ces pièces vise à réparer tout le charroi automobile immobilisé de la PNC/Commissariat de Likasi, notamment, une jeep Land Cruiser, une jeep Hillux (1803), une jeep (1802). Et pour le bus «TATA», le lot est composé des démarreurs, des bidons d’huile, des têtes hydraulique des batteries des filtres à air et à huile, des disques d’embrayage, des enveloppes, des tubes, et un pare-brise. Recevant ce lot de pièces de rechange, le commissaire supérieur principal (colonel) Kalend, commandant second Chargé des opérations a remercié le gouverneur de province et le maire de Likasi. Il a ajouté que ce dernier avait convoyé la requête à destination, avant d’indiquer que la présente dotation est une bouffée d’oxygène qui va permettre à la Police d’optimaliser son rendement dans son contrat avec la population dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens. ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB