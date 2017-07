Police tombe devant La Loi (0-3) à l’EUVOKIN

Kinshasa, 11 juillet 2017 (ACP).– L’AS Police est tombé devant La Loi sur le score de 0 set à 3 (17-25, 18-25, 12-25), mardi au stade des Martyrs, en match de la 8ème journée du championnat dames de l’Entente urbaine de volley-ball de Kinshasa (EUVOKIN).

De son côté, Pijec a battu Motema Pembe par 3-1 (24-26, 25-22, 27-24, 25-15).

Chez les messieurs, le match entre Force terrestre et Olympic n’étant pas arrivé à son terme à cause de l’obscurité, il sera rejoué à une date encore à fixer. Au moment de l’arrêt, Force Terrestre menait par 3-0 (25-23, 25-14, 22-20).

Dimanche, pour le compte de la même journée, Motema Pembe est tombé devant son rival, V.Club, sur la marque de 0-3 (9-25, 20-25, 11-25), en version féminine.

Chez les messieurs, Mwangaza s’est imposé devant Force Terrestre par 3-0 (25-17, 25-10, 25-16). En première explication, La Loi a pris le dessus sur Ouragan sur le score de 3-0 (25-14, 25-15, 25-18).

D'autres résultats de la même journée se présentent comme suit : chez les dames : AS Police-Pijec 3-0 forfait et, chez les messieurs : Free Boys-Inter 0-3 et AS Police-Inter 0-3.