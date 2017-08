La pollution visuelle nuit à l’esthétique, selon un professeur d’écologie

Kinshasa, 06 Août 2017 (ACP).- Le Pr Etumangele Aseke de l’Institut supérieur pédagogique de la Gombe (ISP/Gombe) a affirmé dimanche au cours d’un entretien avec l’ACP que la pollution visuelle nuit à l’esthétique et nécessite le durcissement des mesures portant réglementation de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa.

Il soutient qu’une bonne réglementation en la matière pourrait sensiblement réduire cette forme de pollution en interpellant les opérateurs économiques et d’autres acteurs qui en sont à la base. Le Pr Etumangele Aseke a indiqué que pour des raisons lucratives, la pollution visuelle se manifeste à Kinshasa sous forme de publicité et des mauvaises conditions d’hygiène. A la longue, cette nuisance esthétique et olfactive quotidienne finit par attirer la jeunesse qui s’accommode au phénomène pour le reproduire par la suite, a-t-il dit.

Le professeur d’écologie, de gestion des ressources naturelles, des techniques d’assainissement du milieu et d’écodéveloppement, préconise une enquête publique contre ce qu’il qualifie de «création des éco ignorants».

La pollution visuelle, selon lui, est l’ensemble des dégradations visuelles qui portent atteinte aux paysages et au cadre de vie, depuis le sac plastique accroché dans l’arbre jusqu‘aux lignes à haute tension. Licencié en biologie, le professeur Etumangele est détenteur d’un doctorat en écologie de l’Université de Shandong en Chine. Outre, l’ISP/Gombe, il preste dans plusieurs universités en RDC. ACP/BSG/JGD