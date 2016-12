Le pont Emboo sur la RN 25 en réhabilitation

Isiro, Isiro, 29 Déc. 2016 (ACP).- l’Office de Route (OR) poursuit les travaux de la réhabilitation du pont Emboo situé à 47 Km sur la Nationale N° 25 tronçon Nia-nia- Wamba –Isiro, financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Haut- Uélé. Ces travaux consistent au remplacement et à la fixation des pièces métalliques, et des bois de travers.

Le gouverneur de province, Jean-Pierre Lola Kisanga l’a indiqué aux fonctionnaires de l’administration publique de son entité, ajoutant que ce travaux de réhabilitation n’empêchera pas les usagers de faire leurs trafique, selon les les accords conclus entre les ingénieurs de l’Office de route et les membres de la FEC Haut- Uélé.

Selon le disposition prise, il y aura un moment pour le passage des véhicule et un moment pour le travail a précisé le gouverneur Lola Kisanga.

L’autorité provinciale a fait également une mise au point sur l’évolution des travaux de réhabilitation de diffèrents axes routiers à travers la province du Haut- Uélé, avant appeler toute la population à la patience. ACP/Kayu/JGD/FMB