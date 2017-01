Le pont Lukula menace de céder

Mbuji-Mayi, 21 janv. 2017 (ACP).- Le pont Lukula jeté sur la rivière de même nom et réhabilité dernièrement grâce au financement du gouvernement provincial sur la national n°1, en son tronçon compris entre la localité de Tshiatshiatshia et la cité de Kene Nkuna, chef-lieu du territoire de Kabeya Kamwanga, menace de céder à cause du délabrement très avancé.

La nouvelle a été donnée par la société civile du territoire de Kabeya Kamwanga qui déplore le fait que l’ouvrage porte de graves fissures sur le béton armé qui sert de soubassement par manque des canaux d’évacuation des eaux de pluie.

La plate forme des ONG du territoire de Kabeya Kamwanga déplore en même temps, l’état de dégradation très avancé de la route reliant la ville de Mbuji-Mayi au territoire de Kabeya Kamwanga, créant ainsi l’irrégularité du trafic sur cette route d’intérêt national. Un appel est lancé au gouvernement provincial pour une intervention urgente afin d’éviter le pire. ACP/ZNG/Kgd