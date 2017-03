La population de Kambove appelée à l’enrôlement massif et à soutenir le Chef de l’Etat

Lubumbashi, 15 Mars 2017 (ACP).- Le ministre provincial de l’Economie du Haut-Katanga et secrétaire fédéral du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) dans cette province, M. Célestin Pande Kapopo a appelé, mardi, la population du territoire de Kambove, son fief électoral, à s’enrôler massivement et à soutenir les actions du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange. Il a lancé cet appel à l’issue de l’opération d’enrôlement à laquelle il s’était prêté pour l’obtention de sa carte d’électeur.

A cet effet, il a, après avoir écouté les doléances de la population, expliqué les tenante et les aboutissants du processus de paix en RDC, le dialogue politique initié par le président de la République, le projet du village agricole créé par le gouverneur Jean Claude Kazembe Musonda.

Il a profité de cette opportunité pour parler avec la base des problèmes liés au social et à la sécurité de la population et des efforts du gouvernement provincial du Haut Katanga pour les résoudre tant soit peu avec les moyens de bord.

Auparavant, le ministre Pande Kapopo avait effectué une marche avec la population qui lui a réservé un accueil chaleureux, à travers différentes artères de la cité de Kambove pour chuter à l’EP Shamba La Elimu où il s’est fait enrôler. ACP/Zng/JGD