La population de Lubumbashi appelée à assainir les cimetières gratuitement

Lubumbashi, 10 Mars 2017 (ACP).- Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, invite la population de sa juridiction à s’impliquer totalement dans les travaux d’assainissement des cimetières gratuitement au lieu d’attendre le 1 août pour le faire.

Cette invitation est consécutive à l’envahissement des cimetières par les hautes herbes sauvages qui ternissent la beauté de ces lieux sacrés pour le repos éternel de toute personne. Par cette mesure, le maire de Lubumbashi veut faire de l’assainissement des cimetières une habitude pour la population de sa ville dans le cadre du respect dû aux morts.

A part les cimetières de kasangiri nouvellement construit dans la commune Annexe et celui de Sapin I et II dans la commune de kampemba déjà saturé, la ville de Lubumbashi compte une dizaine de cimetières situés dans la périphérie et qui se trouvent dans un état d’abndon faute d’entretien. ACP/Fng/JGD