La population de Ngandanjika invitée à faire confiance à la police

Ngandanjika, 30 Août 2017 (ACP).- Le commissaire supérieur de la Police nationale congolaise (PNC), district de Ngandanjika, Christophe Mokako a invité mercredi la population de ce territoire à faire confiance à la police dont la mission est de protéger les personnes et leurs biens, au cours d’une parade tenue à l’Etat-major sur l’avenue Mobutu devant les officiers, sous officiers et les hommes de troupes.

Il a indiqué que des stratégies sécuritaires sont prises pour traquer et mettre hors d’état de nuire les bandits qui sèment la terreur dans certains quartiers du chef-lieu du territoire de Ngandanjika. Le commissaire supérieur a rassuré que la police nationale continue à faire son travail tout en se réjouissant du calme qui règne ces dernières semaines dans les quartiers où les habitants ont connu pendant dernièrement des nuits agitées caractérisées par des vols à mains armées.

Une ONG dénonce la détention illégale d’armes

Le coordonnateur de YALI (Young African Leader Initiative), une ONG locale a, dans une déclaration à la presse, dénoncé ce qu’il qualifie de détention illégale d’armes à feu de fabrication locale par certaines personnes au motif d’assurer leur propre sécurité suite au regain du banditisme et d’insécurité dans cette partie de la province de Lomami.

Pour Me Jean-Marie Kabeya Mpenza, le port illégal d’armes à feu est strictement interdit au risque d’en courir des sanctions pénales et doit être au préalable autorisé par le ministère de l’intérieur. Il a invité la population particulièrement les jeunes impliqués dans ce phénomène, à prendre conscience que la violence ne résout rien et à privilégier la paix citant au passage la convention de Kinshasa signée le 30 avril 2010 par les pays des Grands Lacs contre la circulation libre des calibres et autres types d’armes dans la société.

