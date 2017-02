La population du Kasaï Oriental appelée au respect des biens sacrés

Mbuji-Mayi, 27 Fév. 2017 (ACP).- Le ministre provincial près le gouverneur et porte-parole du gouvernement du Kasaï Oriental, Hyppolite Mutombo Mbwebwe a, au cours d’un échange avec la presse locale, appelé la population au respect des biens sacrés pour s’éviter des malédictions et des sanctions de la part des services compétents.

Cet appel a été lancé à la suite des incidents malheureux qui se sont déroulés dans la cité de Lukalaba, à près de 50 km au sud de Mbuji-Mayi, où la paroisse catholique Ste Marie a été prise pour cible par des personnes non autrement identifiées qui y ont emporté les objets sacrés et profané le tabernacle.

Il a également fait allusion à la tentative de pillage de la paroisse St Robert de Mbuji-Mayi. «Les évêques catholiques ont joué un rôle déterminant dans le processus qui vise la paix dans notre pays, en menant une médiation entre l’opposition et la majorité et dont les efforts ont abouti à la signature de l’accord entre les deux parties », a indiqué le ministre Mutombo qui a soutenu que la CENCO n’est que facilitateur et non partie prenante des discussions du centre interdiocésain, et elle n’est aucunement à la base du blocage.

Le ministre appelle la population à faire échec à tout récalcitrant qui veut troubler l’ordre public en collaborant avec la police de proximité pour la stabilité de la paix dans la province.

Les biens liturgiques volés retrouvés entre les mains d’un fou

Les biens liturgiques volés la semaine dernière dans l’enceinte de l’église paroisse catholique Ste Marie par des inconnus, ont été retrouvés entre les mains d’un fou vivant au marché central de la cité, en chefferie de Bakwa Kalonji, territoire de Tshilenge, indique une source policière sur place.

Selon la source, parmi les biens retrouvés, on y retrouve des croisettes, la statue de la Vierge Marie, l’eucharistie et autres. La police qui poursuit les enquêtes estime que ces biens auraient été jetés par ses voleurs de peur des poursuites. ACP/Fng/JGD