La population Est-kasaïenne appelée à l’observance des bonnes pratiques d’hygiène

Mbuji-Mayi, 13 avril 2017 (ACP).- La population Est-Kasaïenne est appelée à l’observance des pratiques familiales essentielles (PFE), par le ministre provincial de la santé ad intérim, Placide Mukendi Kapambu, à l’occasion des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite.

Le ministre l’a dit en insistant sur le fait que la poliomyélite est une maladie des mains sales et que sa transmission est une des conséquences d’un déficit de l’hygiène dans nos milieux de vie. Pour soutenir l’éradication de la maladie, il appelle la population à observer des mesures d’hygiène comme l’usage des latrines hygiéniques, de lavage des mains après avoir été aux toilettes, de couvrir et de consommer les aliments chauds.

Pour le ministre de la santé, la population devra également faire attention à la qualité de l’eau à boire et au nettoyage correct des légumes et des fruits avant leur consommation. Placide Mukendi demande aux parents de mettre les enfants à l’abri de leurs croyances mystiques et religieuses et les faire bénéficier des vaccins gratuits. ACP/FNG/Kayu/KGD