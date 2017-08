La population du quartier Ngombe Lutendele à Mont – Ngafula satisfaite des travaux d’un puits de forage

Kinshasa, 17 Août 2017 (ACP).- La population du quartier Ngombe Lutendele, dans la commune urbano – rurale de Mont – Ngafula à Kinshasa, s’est dit satisfaite du lancement des travaux de forage d’un puits dans leur entité politico – administrative, grâce à l’appui de l’ambassade du Japon en RDC.

Selon un habitant de ce quartier qui l’a annoncé au cours d’un entretien, jeudi avec l’ACP, la population locale pourra désormais accéder à l’eau potable, grâce à cette borne fontaine établie en leur faveur.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’eau potable et vise la réduction des risques liés à la propagation des maladies infectieuses et hydriques, notamment le choléra, la dysenterie, l’amiboïde ou la fièvre typhoïde, a noté la même source.

Ce puits d’eau de 100 m de profondeur permettra surtout de soulager les femmes et les enfants de cette partie de la ville province de Kinshasa qui parcouraient chaque jour de très longues distances à pieds, à la recherche de cette denrée. Il fonctionnera à l’aide de panneaux solaires fabriqués par l’entreprise japonaise « Okamoto Pump », a laissé entendre cet habitant du quartier Ngombe Lutendele.

Les travaux de ce projet lancés, le 11 août dernier, en présence des corps diplomatiques japonais et des autorités locales, ont été financés à hauteur de 151 066 dollars américains, dans le cadre du don aux micros projets locaux. La matérialisation effective de ce projet a été rendu possible, à l’issue de la signature d’un protocole de partenariat entre l’Ambassade du Japon en RDC et l’ONG Bureau d’appui et d’Exécution des projets de Développement (BAEPD), rappelle – t- on. ACP/Kayu/Wet