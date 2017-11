La population rassurée des mesures prises contre les phénomènes sismiques en RDC

Kinshasa,03 Nov. 2017 (ACP).- Le Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, a rassuré vendredi, les populations de Goma et de Bukavu, en particulier, et de toute la RDC, en général, des mesures prises par son gouvernement pour barrer la route aux phénomènes sismiques qui causent des dégâts sur le territoire national, au cours d’une séance de travail dans son cabinet avec quelques membres de l’Exécutif national sur la protection de la population contre les éruptions volcaniques.

Le ministre de la Recherche scientifique, Heva Muakasa, qui s’est exprimé au sortir de cette réunion, a indiqué que le Premier ministre a décidé de débloquer un fonds pour permettre à l’Observatoire volcanique de Goma d’exercer une vigilance appropriée et d’éviter le délestage de l’électricité au niveau de l’activité volcanique.

Il a promis, à cet effet, la mise sur pied d’un comité de suivi comprenant les ministères concernés par ce problème.

Cette réunion, a-t-il dit, fait suite à une série des rapports adressés au ministère de la Recherche scientifique par l’Observatoire volcanique de Goma faisant état d’une activité sismique et volcanique inquiétante dans cette région.

Ont également pris part à cette séance de travail, le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, ainsi que ceux de l’Environnement et Développement durable, des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR), des Affaires sociales et actions humanitaires. ACP/Mat/Kgd