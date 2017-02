La population du secteur de Ciyamba appelée à payer les imprimés de valeur

Ngandanjika, 22 Fév. 2017 (ACP).- Le chef du secteur de Ciyamba, au territoire de Ngandanjika dans la province de Lomami, M. Léon Kanyinda Kabeya appelle la population de sa juridiction à payer les imprimés de valeur mises à sa dispositions dans les différentes entités en vue de lui permettre de bien travailler et de réhabiliter certaines infrastructures de base comme les écoles et les sources d’aménagement d’eau.

Il a lancé cet appel après son retour de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami où il a pris part, avec les autres chefs des entités territoriales décentralisées(ETD), à une formation de trois jours axée sur les nouvelles stratégies budgétaires.

Le chef de secteur de Ciyamba dit avoir ramené toute une liste des imprimés de valeur pour les taxes vélos, autorisation de commerce de pirogues, location des échoppes et magasins, homologation des biefs, agrément provisoire des Asbl, associations culturelles et églises qui n’ont pas de personnalité juridique, licence de vente de boissons alcooliques de fabrication artisanale, la taxe sur étalage des substances minérales classées en carrière et sur la traversée par pirogue.

Parmi ces taxes, M. Kanyinda Kabeya a indiqué qu’il y en a qui sont allouées à la province entant qu’entité décentralisée et d’autres aux secteurs et chefferies entant qu’entités territoriales décentralisées jouissant de la libre administration et de l’autonomie des finances. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb