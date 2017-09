La population du Sud-Kivu invitée à mesures de lutte contre le cholera

Bukavu, 07 Sept. 2017 (ACP).- La questeur de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, Béatrice Kinja Mwendanga a, dans un entretien jeudi avec l’ACP, invité la population du Sud-Kivu à appliquer des mesures de lutte contre le choléra déjà déclaré dans cette juridiction.

Mme Béatrice Kinja a déclaré pour éviter des pertes en vies humaines, la population doit en premier lieu se prendre en charge par la pratique des règles hygiéniques notamment, se laver les mains avant le manger et après les toilettes, laver les fruits, bouillir de l’eau et bien la conserver avant sa consommation et autres.

Tout en reconnaissant que cette maladie est dite des mains sales, elle a en outre invité la REGIDESO de ne ménager aucun effort pour fournir à la population de l’eau en quantité et qualité en dépit de la démographie croissante, vieillissement de matériels et du dessèchement des rivières.

Le taux des cas de l’épidémie de cholera est toujours croissant au Sud-Kivu

Par ailleurs, Le taux des cas touchés par l’épidémie de choléra va toujours croissant au Sud-Kivu, a-t-on fait savoir à la division provinciale de la Santé.

Selon la source, à la date du 28 août au 04 septembre, le nombre des malades de choléra est passé de 543 à 743 cas avec déjà 8 décès.

A Bukavu, le quartier Panzi, dans la commune d’Ibanda vient en tête avec 186 cas tandis que dans le territoire de Minova enregistre 368 cas suivi d’Uvira avec 91 cas, Fizi avec 58 cas, Katana avec 18 cas et Kabare avec 22 cas.

Le ministre provincial de la santé, le Dr Mwanza Nangunia a invité les relais communautaires à s’impliquer davantage dans la lutte par la sensibilisation et la vulgarisation afin de vaincre cette épidémie. ACP/FNG/Kayu/May/CFM