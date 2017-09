Pose à Likasi de la première pierre de la construction d’une usine de cobalt 

Lubumbashi, 25 Sept. 2017 (ACP).- Le gouverneur du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, a procédé lundi à Likasi, ville située à 120 km de Lubumbashi, à la pose de la première pierre de la construction de l’usine de cobalt de la société Shituru Mining Corporation (SMCO) et à l’ouverture d’un centre de commerce du cobalt.

Dans son message de circonstance, le gouverneur du Haut Katanga qui a indiqué qu’il a besoin de toutes les sociétés pour la reconstruction de la province, pour matérialiser la ferme volonté du Chef de l’Etat a invité les responsables des entreprises minières au respect de code minier, de recruter localement leurs travailleurs, de contribuer au plan social du gouvernement, d’investir dans l’agriculture pour le bien de la communauté.

En fin, il a, au nom du Président de la République, artisanat de la paix et initiateur de la révolution de la modernité, souhaité longue vie pour la société et de travailler en harmonie avec la population et les institutions du pays.

Le maire de Likasi, Ildesbald Petwe Kapande, a salué la réalisation du projet de SMCO soulignant que la ville de Likasi qui avait jadis 45 sociétés minières n’en compte aujourd’hui qu’une dizaine dont la SMCO qui va apporter un souffle nouveau dans la création de l’emploi.

La société SMCO a réalisé ce projet de construction de l’usine de production de cobalt à Likasi pour soutenir la relance de l’économie de la province du Haut Katanga. Créée en 2006 en partenariat avec la GECAMINES, pour la production du cuivre, cette société emploie 1000 travailleurs et en 2016 elle a réalisé une production de 36.644 tonnes de cuivre avec une bonne côte en bourse sur le marché international, son usine sera inaugurée en octobre 2018.

La société SMCO est présente en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine travaille dans les secteurs des finances, de l’énergie, des mines, de la technologie et du commerce. ACP/FNG/Kayu / May