Pose de la première pierre d’un nouvel immeuble du ministère de l’Agriculture

Kinshasa, 4 nov. 2017(ACP).- Le Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, a présidé samedi la cérémonie du lancement des travaux de construction d’un nouvel immeuble devant abriter les services du ministère de l’Agriculture, dans l’enceinte du secrétariat général, en présence des membres du gouvernement, des députés nationaux, des mandataires publics et des chefs de missions diplomatiques.

Selon Bruno Tshibala, le secteur agricole est l’un des secteurs prioritaires qui occupe une place de choix dans le programme d’actions du gouvernement (PAG). Il a souligné que la sécurité alimentaire est l’un des indicateurs de croissance et de développement d’un pays.

S’agissant de la vision de la modernité prônée par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, le Premier ministre a indiqué, à cette occasion, que le capital humain et l’environnement de travail constituent la clé de réussite de toute activité économique, estimant que l’agriculture ne peut se soustraire à cette règle. Pour lui, le nouvel immeuble va offrir au ministère de l’Agriculture, un nouveau cadre de travail, moderne, équipé et meublé.

Le chef du gouvernement a relevé, par ailleurs, que le Plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-2030, accorde une place de choix à l’agriculture dont le secteur entre dans le cadre global d’un développement harmonieux du pays.

Il a invité les cadres et agents du ministère de l’Agriculture à intégrer cet aspect, en cherchant à réfléchir sur les voies et moyens de créer des passerelles et de collaborer étroitement avec les autres ministères impliqués dans le développement de l’agriculture. ACP/Yhm/Bsg/May