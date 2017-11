Pose de la première pierre du quartier général de l’ICCN-NGIRI à Ntoto

Mbandaka, 13 Nov. 2017 (ACP).- Le gouverneur intérimaire de la province de l’Equateur, Jeannine Itombi Tembele, a procédé le week-end à la pose de la première pierre de la construction du quartier général de l’ICCN-NGIRI au village Nkoto en présence des directeurs de WWF-RDC et ICCN, les autorités provinciales, le comité provincial de la sécurité, les autorités administratives et coutumières, les communautés locales, staffs ICCN et Ngiri et WWF Lac Tumba ainsi que la presse locale et nationale, a appris ACP. Dans son adresse, Jeannine Itombi, a invité la population riveraine et ICCN à la protection de cette réserve afin que les richesses qu’elle regorge soient profitables à tous.

Le directeur national de WWF, Jean Claude MOYINDO a quant à lui demandé aux autorités provinciales de s’impliquer dans la protection de la réserve naturelle de Ngiri, avant d’insister sur la conservation rationnelle des espèces rares convoitées par les autres nations pour le bien et avantages de la génération future.

Pour le directeur national de WWF, la réserve du triangle de la Ngiri est une zone située entre la rivière NGIRI, Ubangi et le fleuve Congo, créée pour la protection du bassin hydrographique du fleuve Congo.

Elle fait partie d’un des grands sites RAMSAR au monde, a-t-il indiqué. ACP/FNG/YWM/Wet