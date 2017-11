Il est possible de faire de la RDC un pays où on peut vivre sans crainte de maladie, selon le recteur de l’UPN

Kinshasa, 24 Nov 2017 (ACP).- Le recteur de l’Université pédagogique nationale(UPN), Pèlerin Kimwanga Nkeny, a affirmé jeudi à la clôture du premier congrès sur la gestion intégré du risque sanitaire et du 2ème congrès sur les maladies animales et les Zoonoses qu’il est possible de faire de la RDC un pays où on peut vivre sans craindre la maladie.

M.Kimwanga a félicité les différents intervenants dont les exposés, selon lui, ont fait montre d’expertises réalisées dans les laboratoires des recherches et qui ont permis aux congressistes de se faire une idée sur la sécurité sanitaire entre l’homme, les animaux domestiques et sauvages.

Pour le recteur, ces exposés cadrent parfaitement avec le thème principal : Sécurité Sanitaire à l’interface « Homme-animaux domestiques-animaux sauvages » en RDC : prévention, détection et actions.

La gestion sanitaire ressort d’une vision holistique relevant d’une approche pluridisciplinaire organisée et intégrée, a-dit l’orateur, ajoutant que les diverses professions travaillant en collaboration intersectorielle entre acteurs concernés sont censées constituer des ponts au lieu d’ériger des barrières multiples contre ces pathogènes

Ceci compte tenu du fait que cette vision holistique constitue un motif de fierté ou de soulagement national pour la stimulation de la vigilance collective afin de maintenir plus haut le système de surveillance et de contrôle national, a- t -il martelé.

Eu égard à sa superficie, la RDC est un pays aux dimensions d’un sous-continent où les mouvements des gens et des animaux ont une incidence sur certaines épidémies et maladies animales et zoonotiques.

Outre l’UPN, les délégués de l’université de Kinshasa; de l’Institut national des recherches biologiques (INRB), de l’agence Japonaise de coopération internationale (JICA), le laboratoire vétérinaire de Kinshasa et le centre interdisciplinaire de gestion des risques sanitaires (CIGRS) figurent parmi les participants à ces assises. ACP/Fng/Mat/May