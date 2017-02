Possible rencontre entre Donald Trump et  Netanyahu

Kinshasa, 15 fév. 2017 (ACP).- Les Palestiniens ont vivement réagi mercredi à la nouvelle position de la Maison Blanche sur le principe d’une solution à deux Etats, pour résoudre le conflit avec Israël, peu avant une rencontre très attendue entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Selon l’AFP qui a livré cette information, en annonçant ne plus être arc-boutée sur la solution à deux Etats, la Maison Blanche marque une rupture inédite avec ce qui est depuis des décennies la référence de la communauté internationale pour un accord de paix qui mettrait fin à l’un des conflits les plus vieux au monde. « La solution à deux Etats prévoit la création d’un Etat de Palestine qui coexisterait en paix avec Israël », ajoute la source. « Y renoncer n’a aucun sens », a réagi Hanane Achraoui, une des dirigeantes de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), quelques heures après qu’un responsable de la Maison Blanche eut estimé qu’une solution à deux Etats qui n’apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre.

Dénonçant une politique pas responsable, Mme Achraoui a accusé la nouvelle administration américaine d’essayer de satisfaire la coalition extrémiste de Benjamin Netanyahu, qui dirige actuellement le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, a de son côté dénoncé un jeu fourbe de Washington visant à renforcer son rapprochement avec Israël. Le principe de deux Etats, israélien et palestinien vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, a été défendu depuis un demi-siècle par tous les présidents américains et est prôné par l’ONU comme par l’Union européenne.

Pourtant, le responsable américain a estimé que la paix est l’objectif, que cela soit sous la forme d’une solution à deux Etats si c’est ce que les parties veulent, ou quelque chose d’autre si les parties le veulent. Il a insisté sur le fait que Washington ne dictera pas les termes de la paix, alors que M. Netanyahu dénonce régulièrement les « diktats » de la communauté internationale pour résoudre l’un des plus vieux conflits de la planète.

Pendant la campagne, Donald Trump s’était clairement affiché pro-israélien, tout en affirmant que s’il était élu il présiderait à un accord de paix. M. Netanyahu est sous pression de la frange la plus dure de son gouvernement favorable à l’annexion d’une partie de la Cisjordanie occupée depuis 50 ans par Israël.

Le Président Trump a toutefois modéré ses propos de campagne après son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier. L’exécutif américain a posé depuis des limites à la colonisation dans les Territoires palestiniens, tout en disant ne pas avoir de position définitive sur le sujet. Et le président a prévenu vendredi dans un journal israélien que l’expansion des colonies n’était « pas bonne pour la paix ». ACP/FNG/ZNG/Wet