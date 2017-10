Poursuite de l’opération de la protection de l’environnement à Kintambo

Kinshasa, 21 Oct. 2017 (ACP).- Le bourgmestre de la commune de Kintambo, Didier Tenge litho, a poursuivi les travaux de la protection de l’environnement et de la valorisation des espaces publics de cette entité administrative lors de sa descente sur terrain le week-end dans quelques quartiers en compagnie de la brigade communale de salubrité, de la police provinciale de nettoyage.

Dans cette tournée de travail, l’autorité municipale de Kintambo a opté pour trois opérations notamment la sensibilisation de ses administrés et les opérateurs économiques sur la nouvelle façon de gérer les déchets ménagers selon les directives émanant de l’Hôtel de Ville de Kinshasa à travers le fond national d’assainissement de la Ville de Kinshasa (FONAK), le reboisement des artères principales, le renouvellement des arbres abîmés et l’évacuation des garages pirates moyennant des engins du genre des camions bennes.

Les travaux de reboisement vise essentiellement à lutter contre le réchauffement climatique, créer plus de verdure et d’ombrage à la municipalité et aux différents arrêts de bus exposés aux rayons solaires, mettre les gens dans de bonnes conditions du fait que la plupart de ces endroits sont bien aménagés, a précisé M. Tenge.

Le bourgmestre a indiqué que l’usage ou l’accès au site des décharges de transit disséminés dans les quartiers est conditionné par la possession des sacs poubelles au logo de la ville et l’évacuation de ces sacs s’effectuera à domicile par des équipes commises à cette opération en vue de les acheminer vers les décharges qui font déjà l’objet d’un nettoyage complet où les motoculteurs et les chariots viendront déposer les sacs poubelles

Les vendeurs ambulants de l’eau en sachets sont également soumis à cette condition de se munir des sachets avant d’exercer leurs activités lucratives dans l’objectif de lutter contre la sachetisation de la commune qui contribue à l’imperméabilité du sol avec toutes les conséquences néfastes pour l’environnement. Il a souligné que les garages pirates magasinent des épaves des véhicules et encombrent les emprises publiques et occasionnent l’insécurité et l’insalubrité. ACP/BSG/JGD