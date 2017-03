Poursuite des discussions sur la répartition des portefeuilles ministériels au Centre interdiocésain

Kinshasa, 25 mars 2017 (ACP).- Les délégués de différentes composantes politiques et sociales engagées dans les discussions directes poursuivent leurs travaux sur la répartition des portefeuilles ministériels, l’évaluation de la mise en œuvre des mesures de décrispation et le chronogramme, selon un communiqué de la médiation rédigé et remis à la presse vendredi par l’abbé Jean-Marie Bomengola, secrétaire de la Commission épiscopale des communications sociales.

La source a renseigné que la plénière de vendredi s’est penchée sur les questions restées en suspens, non encore traitées ou pas encore complètement évacuées, notamment le mode de désignation du Premier ministre dont la formulation consensuelle peine à se dégager, et celle relative à la présidence du CNSA.

Suite au manque de consensus autour de cette question, la médiation a promis de faire une proposition à la plénière prévue ce samedi 25 mars à 18 heures concernant la présidence du CNSA.

Selon le communiqué de la CENCO, le débat a été très passionné autour de ce sujet. Ainsi parmi les points qui devraient faire l’objet de l’arrangement particulier, ce problème a été renvoyé à la prochaine discussion.

Le même communiqué affirme le maintien de la date du lundi 27 mars 2017 pour la signature du texte sur l’arrangement particulier. ACP/Zng/May