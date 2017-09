Poursuite des négociations entre le gouvernement et les professeurs d’université

Kinshasa, 07 Sept. 2017 (ACP).- Les professeurs d’université poursuivent les négociations avec le gouvernement pour obtenir gain de cause à leurs revendications, a affirmé jeudi le président de l’Association des professeurs de l’Université pédagogique nationale (APUPN), Pr Raoul Ekwampok Ka’ndum, lors d’un entretien avec l’ACP.

« Les négociations se poursuivent avec le gouvernement ; nous ne savons pas sur quel terrain nous allons nous entendre. L’invitation du ministre de tutelle nous est parvenue, on va continuer à se parler », a déclaré le Pr Ekwampok.

Il a souligné, en rapport avec le service minimum des professeurs, la difficulté qu’il y a à définir ce concept pour les enseignements au niveau universitaire. « C’est une problématique à résoudre. On participe à certains types de travaux, notamment les examens de la deuxième session pour l’année académique 2016-2017, la correction et les délibérations ainsi que la direction des travaux de fin de cycle, des mémoires et des thèses », a-t-il dit.

Les professeurs de l’UPN, qui observent une grève depuis le 02 août 2017, revendiquent le paiement de leur rémunération au taux budgétaire de 1.425 FC pour un dollar américain, conformément à la loi des Finances publiques pour l’exercice 2017 votée par le Parlement et promulguée le 23 juin 2017 par le Chef de l’Etat, a renseigné le président de l’APUPN, ajoutant que le gouvernement devra, en outre, payer au même taux l’excédant de l’opération d’achat des véhicules par les professeurs de la RDC.

La suppression de la contribution des étudiants à la prime de transport des professeurs et la prise en charge de cette quotité par le gouvernement ainsi que le respect des dispositions de l’ordonnance présidentielle du 26 septembre 2016 relatives aux élections des autorités académiques font également partie des revendications.

Ce cahier des charges, a-t-il précisé, vaut pour les professeurs de toutes les universités et les instituts supérieurs publics. ACP/Fng/Kayu/May