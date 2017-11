Poursuite sans relâche de la mise en œuvre de toutes les conventions ayant trait à la lutte anti-mine

Kinshasa, 11 nov. 2017 (ACP).- L’inspecteur général des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et représentant du ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, le lieutenant-général Massamba, a rassuré le week-end dernier, à Kinshasa, que le gouvernement poursuivra sans relâche la mise en œuvre de toutes les conventions ayant trait à la lutte anti-mine.

Le lieutenant-général Massamba, qui s’exprimait à l’issue d’un atelier de validation du plan stratégique national de lutte contre les mines antipersonnel et les restes explosifs de guerre en RDC, a promis d’apporter toutes les améliorations possibles pourvu qu’ensemble l’on puisse donner un soulagement aux populations affectées et promouvoir la sécurité dans le pays.

Il a indiqué que le gouvernement de la République se trouve en face d’un certain nombre de défis à relever dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations. Parmi ces défis demeure, celui relatif au secteur de la sécurité qui est à la fois multiforme et transversale nécessitant l’implication et la prise de conscience de tous les acteurs opérant dans le secteur des mines.

Pour lui, la cérémonie de ce jour consistait à consolider la position du gouvernement à travers le développement d’un plan stratégique national pouvant accompagner l’Etat congolais à orienter les acteurs de la lutte anti-mine en RDC.

Par ailleurs, les participants à ces assises ont exprimé l’espoir d’atteindre les objectifs du plan d’ici 2021, en focalisant leurs actions sur trois axes principaux notamment la gestion de la menace explosive, la gestion de la contamination résiduelle, ainsi que le plaidoyer, le cadre légal et la communication.

Selon eux, le premier axe converge vers les méthodes sûres de la sécurisation et la stabilisation des munitions dans différents dépôts d’armes et munitions à travers diverses zones de défense dont le programme adapté va, à coup sûr, éviter au pays des explosions que la Nation a connues il y a peu.

Le second axe se focalise sur le renforcement des capacités de des FARDC et de la PNC pour aboutir à la mise en place d’une force d’intervention rapide permanente et décentralisée en vue de gérer avec efficacité et efficience toute résurgence des mines antipersonnel. Et particulièrement, cet axe poursuit aussi la dépollution des restes explosifs de guerre qui envahissent toutes les provinces post-conflits.

Le dernier axe insiste sur les étapes de finalisation de la base des données nationales et les procédures de finalisation par la RDC de l’adhésion au reste d’instruments juridiques internationaux en la matière et à l’adoption des mesures nationales d’application des conventions ratifiées.

Ces assises organisées du 9 au 10 novembre courant, en la salle de conférence internationale du ministère des affaires étrangères de la commune de la Gombe, à Kinshasa, par le Centre congolais de lutte anti-mine (CCLAM) en collaboration avec le Service de lutte anti-mine des Nations unies (UNMAS) et le Centre de déminage de Genève. ACP/BSG/Kgd