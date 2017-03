Poursuite du soutien de la MONUSCO aux opérations de révision du fichier électoral

Kinshasa, 08 mars 2017 (ACP).- La MONUSCO poursuit son soutien dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a annoncé mercredi, le porte-parole de l’équipe-pays des Nations Unies, Mme Florence Marshall, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne.

Elle a précisé que des hélicoptères de la MONUSCO ont déjà effectué plus de 250 rotations entre les hubs et les antennes afin de livrer le matériel dans les territoires difficiles d’accès.

Au total 2.600 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, kits d’enregistrement, cartes d’électeurs et générateurs acheminées par des avions cargo sur près de 150 vols au départ de Kinshasa et Mombasa (Kenya) vers 165 hubs, a-t-elle signalé, soulignant qu’à ce jour, la MONUSCO a déployé l’intégralité des équipements mis à sa disposition par la CENI vers les hubs de Bukvu, Bunia, Dungu, Gemena, Isiro, Kalemie, Kisangani, Kindu, Lubumbashi et Mbandaka.

A Kananga et Mbuji Mayi, tous les équipements ont été livrés à l’exception des derniers générateurs qui sont en cours d’acheminement vers la RDC à partir de Mombasa(Kenya), tandis que dans l’aire opérationnelle 4 qui regroupe les provinces du Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maï-Ndombe et Kinshasa le déploiement se poursuit à la fois par hélicoptère et par route, a dit Mme Florence Marshall. ACP/FNG/ZNG/Kgd